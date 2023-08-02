緬甸特赦7749人 昂山獲減刑軟禁

昂山淑姬

尚餘27年牢獄 仍面臨14控罪 緬甸軍政府昨日宣布特赦7,749人，包括赦免前國務資政昂山淑姬及前總統溫敏部分罪名，兩人分別獲減刑6年和4年。惟英國傳媒引述知情人士報道，昂山和溫敏仍被關押，其中昂山將繼續軟禁。

國家管理委員會宣布，根據相關刑法條款特赦昂山及溫敏兩人。消息於佛教守夏節當天公布，過往緬甸軍政府多次在節假日及佛教節日公布特赦。昂山獲赦免5宗刑事控罪，但仍面臨14宗罪名。78歲的昂山於1991年獲諾貝爾和平獎，她在前年2月1日軍事政變後被扣押，面臨煽動他人危害國家安全、違反自然災害管理法、違反進出口法和通訊法等多項罪名指控，其後因煽動、選舉舞弊和腐敗等19項定罪判囚33年，現時刑期減至27年。

或出於外部壓力 匿名外交消息人士向英媒透露，赦免只是緬甸軍政府向國際社會發出信號，而不是作出任何實質事情。昂山上周離開監獄，改為在首都內比都軟禁，她一直否認所有罪名。有分析認為，緬甸軍方改為軟禁昂山淑姬，很可能是出於外部外交壓力及國內局勢緊急的雙重考慮。此外，把昂山從監禁轉為軟禁只會引發更多疑問，例如全民盟其他領導人或黨員，是否也會獲得同樣的待遇。

軍方續延緊急狀態 此外，緬甸國防和安全委員會周一舉行會議，決定再次延長全國緊急狀態至2024年2月1日，意味原定8月舉行的選舉將延遲。國防軍總司令敏昂萊在會上匯報國家管理委員會過去半年的工作及未來工作需求等，國防和安全委員會成員經集體討論後決定，為了確保國防軍總司令能够圓滿完成職責，從8月1日起再次延長緊急狀態半年。緬甸軍方前年奪權後宣布國家進入緊急狀態，並先後3次延長。本報綜合報道

緬甸民眾示威要求釋放昂山淑姬。（Getty Images圖片） 昂山淑姬獲赦免時序