母領養貓隻供子虐殺 網民促查
【本報綜合報道】內地保護動物組織近日在社交網爆料，指四川省成都市一名青年長期虐貓、手段兇殘，被虐貓隻有頭皮被剝、眼球爆裂、下頜骨碎裂等情況，不少貓獲救後因傷勢嚴重只能夠安樂死處理。據稱該青年的父母均為銀行高層，二人不但沒有阻止兒子的虐貓行為，反縱容包庇，更領養貓隻供兒子虐殺。
傳父母為銀行高層
保護動物組織義工表示，一隻受傷後被遺棄的緬因貓被居民送到寵物醫院，經醫生檢查，緬因貓四肢被人為折斷，最終傷重死亡。經寵物店辨認，緬因貓的主人疑為小區一名17歲少年，其母劉×曾經帶貓到寵物店驅蟲。寵物店主發現，劉×之前領養的另一隻貓6月時已經死亡。她稱兒子有焦慮抑鬱症，疑以前經常買貓虐待。劉×在寵物店申請為會員方便領養貓隻回家。
事件曝光後引發網民震怒，由於涉事少年的母親劉×為交通銀行四川省分行高層，父親曹×任職中國農業銀行成都分行，不少網民紛紛湧入上述銀行官方微博要求嚴查此事。內地傳媒周一致電兩間銀行總部，其中交通銀行工作人員表示，此事已經移交公司相關部門調查處理。中國農業銀行也表示公司高度重視此事，正在核查。
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