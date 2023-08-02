塌頂11死 清走祭品抄襲悼文 校方塞責淡化捱轟

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館樓頂上月23日坍塌，造成11人死亡。近日傳出校外放置的悼念物品被清走，輿論質疑當局試圖淡化疑因管理不當導致的災難及影響，要求查明原因和責任。校方事後發布悼文，卻有網民發現悼文涉抄襲，直斥校方令人心寒。

網民質疑管理不善 第34中學上月29日發布題為《致我校體育館屋頂坍塌事故罹難師生》的悼文，當中寫道：「七天來，痛揉碎了星河，化作繁星，化作皓月，化作你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中。」有網民指這段內容和一個多月前一名女網民在「知乎」論壇發表的文章用字相似，批評校方悼文不但套用模板，唯一一句話也涉嫌抄襲，質疑校方為何連一句肺腑之言都說不出來，只想着如何敷衍了事、推卸責任。

與此同時，當地很多民眾在事發後自發購買鮮花、蠟燭、飲料等物品，放在第34中學門口悼念，相關物品據報已經被當局清走。前中國教育部新聞發言人王旭明在微博發文批評，校方對死者的尊重、紀念、緬懷都沒有，質問校方為何校園放不下花圈，齊齊哈爾全城人民送別遇難者，為何學校不送，連一路走好都不說。

伊春市塌樓4人死 另一方面，黑龍江省伊春市南岔縣南岔鎮一處閒置的3層高樓房，周一在修繕施工期間坍塌，造成4人死亡及4人輕傷。當地派出200餘名專業救援力量到場救援。坍塌面積約500平方米，現場有8人被困，其後陸續救出，但當中半數人不治，其餘傷者在醫院治療，無生命危險。南岔縣當局周二通報，善後處置工作正在進行，已經啟動事故調查程序，將依據調查結果對相關責任單位和責任人依法依規嚴肅處理。本報綜合報道