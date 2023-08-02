華稱與意一帶一路合作成果務實

【本報綜合報道】意大利國防部長克羅塞托日前表示，2019年加入中國「一帶一路」經濟倡議的決定是「即興」和「糟透」，此舉大大增加中國對意出口，卻未能夠拉動意大利對華出口。中國外交部周一回應時表示，共建「一帶一路」合作為中國和意大利務實合作搭建新平台，在經濟貿易、企業合作等方面取得眾多務實成果。

與巴基斯坦簽經濟協議 中國外交部引述意大利數據指，今年首5個月意大利對華出口同比增加58%，進一步挖掘共建「一帶一路」合作潛力符合雙方利益。意大利打算今年底退出「一帶一路」，但當前問題是如何不傷害對華關係，理由是中國既是競爭對手又是合作夥伴。

另一方面，中國國務院副總理何立峰周日抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，出席中巴經濟走廊啟動10周年慶祝活動。他周一與巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫會晤，共同見證雙方簽署有關加強兩國經濟合作的6份協議。夏巴茲‧謝里夫表示，兩國進入中巴經濟走廊第二階段，簽署的有關協議涉及投資農業及資訊科技，在華支援下將讓巴基斯坦出口符合中國要求和標準的產品。

何立峰說，中巴經濟走廊促進發展、實現互利共贏，已經成為福祉和繁榮的走廊，巴基斯坦前路將更寬廣，發展前景更光明。