中俄巡航北太平洋 美艦疑監視

【本報綜合報道】中俄兩國海軍艦艇在太平洋西部及北部海域展開聯合巡航，它們會否駛近美國阿拉斯加州阿留申群島備受關注。美國國防部最新發布的照片顯示，美國海軍至少兩艘神盾驅逐艦周一位處北太平洋某海域，疑似監視中俄海上編隊。

去年亦曾追蹤 位處北太平洋的美國神盾驅逐艦，分別是本福德號及約翰‧芬恩號，它們都是隸屬於前沿部署日本的第71特遣隊及第15驅逐艦中隊。美國國防部未有透露行動詳情，僅表示上述兩艦展開例行性質的行動及飛行作業。中俄兩軍未有公布由10艘軍艦組成的聯合海上編隊最新位置，外界目前只知道上周五至上周六向東過航宗谷海峽。

這不是美國軍艦首次在北太平洋監視外國軍艦，美國海軍今年5月17日在一篇新聞稿披露，同樣隸屬於第71特遣隊及第15驅逐艦中隊的神盾驅逐艦米利厄斯號，去年6月在北太平洋「對俄羅斯海軍水面行動群密切監視，提供反監視、情報、偵察、追蹤、威懾」；官方照片顯示該艦當時在北太平洋、日本北海道以東的海域活動。