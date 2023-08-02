佛州州長稱倘任總統將阻陸攻台

擬終止最惠國待遇 禁抖音

德桑蒂斯受訪時被問及若中國大陸攻台會如何回應，他說：「我的政策是阻止這一切發生。中國大陸尊重硬實力，他們如果認為攻台成本將高於任何潛在利益，他們將不會這麼做。」他稱美國可以在軍事和經濟層面牽動中國大陸，並指出美國在拜登領導下，北京或許將會在未來5年至10年內拿下台灣，「但若果我們改變路線，我們就能防止這一切的發生」。