佛州州長稱倘任總統將阻陸攻台
【本報綜合報道】美國佛羅里達州州長德桑蒂斯周一稱，如果贏得2024年總統選舉，將阻止中國大陸進攻台灣，並將取消中國大陸的最惠國待遇；又批評現任美國總統拜登處理兩岸問題的表現。
擬終止最惠國待遇 禁抖音
德桑蒂斯受訪時被問及若中國大陸攻台會如何回應，他說：「我的政策是阻止這一切發生。中國大陸尊重硬實力，他們如果認為攻台成本將高於任何潛在利益，他們將不會這麼做。」他稱美國可以在軍事和經濟層面牽動中國大陸，並指出美國在拜登領導下，北京或許將會在未來5年至10年內拿下台灣，「但若果我們改變路線，我們就能防止這一切的發生」。
德桑蒂斯同日在新罕布什爾州演講時，宣稱當選後的首要任務，是從中國大陸奪回經濟控制權，具體做法除終止中國大陸最惠國待遇外，還會阻止美國公司與中國大陸共享關鍵技術。他在另一訪問指若然當選總統，會以對美國國家安全構成威脅為由，考慮全面禁止中國大陸短片社交平台抖音國際版TikTok在美國使用。
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