美指一中政策不變拒評賴清德入白宮論

【本報綜合報道】台灣民進黨總統參選人兼黨主席賴清德早前聲言，當台灣總統可以走入美國白宮，所追求的政治目標就已經達成，此番言論引發的關注持續。美國國務院發言人米勒周一表示不願評論此事，但重申美國政府的一個中國政策不變。

米勒在記者會被問及上述言論時表示，對賴清德發言並無回應，就美國立場而言一個中國政策沒有改變，持續作為美方政策。針對賴清德本月訪問巴拉圭途中過境美國，米勒重申類似過境有很多先例，橫跨數十年及數任政府，沒有甚麼特別之處。

被問及賴清德稱支持兩岸維持現狀，但外界憂慮可能支持「台獨」，美方是否擔心他當選或對美中關係造成負面影響，米勒稱不談論台灣或任何國家參選人的言論。

侯友宜反對台獨及一國兩制 正在日本訪問的台灣國民黨總統參選人、新北市市長侯友宜，昨日接受當地傳媒訪問時談到兩岸形勢，重申接受合乎「中華民國憲法」的九二共識，反對「台獨」、反對一國兩制；又強調自己是土生土長台灣人，「出來選舉就是捍衞中華民國」。

侯友宜表示台灣未來前途由2,300萬台灣人決定，有責任在台灣海峽穩定上盡最大努力，重申希望堅守民主自由制度，提升國防軍備能力，務實對話交流，降低兩岸衝突。他稱在國際這樣特殊狀況下勇敢地往前走，努力地走出台灣的外交困境。