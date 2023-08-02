中美官員續接觸 華府會面談兩岸俄烏

中美官員在美國國務院大樓舉行會晤

中美兩國繼續展開外交接觸，美國國務院周一表示，中美官員當天在華盛頓的國務院大樓舉行會晤，討論兩岸問題、俄烏戰爭等雙邊、地區和全球議題。消息指，美國商務部長雷蒙多計劃本月21日訪華一周，但確實日期未定。

美商務部長傳本月訪華 美國國務院在新聞稿表示，負責亞太事務的美國助理國務卿康達和白宮國家安全委員會中國事務高級主任貝蘭，與中國外交部北美大洋洲司司長楊濤會面。雙方進行坦誠、實質性、有成效的討論，這屬於保持開放的溝通渠道及負責任地管理雙邊關係之持續努力一部分。中國外交部及中國駐美國大使館尚未公布是次會面的消息。

今年6月5日，康達與貝蘭訪問北京，與中國外交部副部長馬朝旭、楊濤舉行會談。中國外交部在事後發布的新聞稿提到，雙方圍繞按照中美兩國元首去年11月印尼峇里島會晤的共識，推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行坦誠、建設性、富有成效的溝通，中方也就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場，雙方同意繼續保持溝通。

有關雷蒙多的訪華計劃報道，美國商務部拒絕置評。雷蒙多早前表示計劃今年夏天較後時間訪華，並提到美國需要盡可能與中國展開業務、推動發展，但亦會保護好攸關美方利益的一切。

一旦雷蒙多落實訪問中國，她將是繼國務卿布林肯、財政部長耶倫、總統氣候問題特使克里後，今年6月以來第4位訪華的美國高級政府官員。

台呼籲京放棄武力威脅 另一方面，英國傳媒周一刊登台灣外交部長吳釗燮的訪問時，他批評中國大陸派軍機擾台只會增加台灣民眾反感，並提高因意外或誤判而導致災難性後果的可能性，呼籲北京放棄武力威脅，停止阻撓台灣參與國際組織；又認為當中國大陸持續威脅侵略台灣時，無法成為可獲信任的「和平使者」、俄羅斯與烏克蘭之間的調停人。本報綜合報道

美國助理國務卿 康達 美國商務部長 雷蒙多 白宮國家安全委員會中國事務高級主任 貝蘭 中國外交部北美大洋洲司司長 楊濤