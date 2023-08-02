強颱卡努撲東海 神州海浪警報升級

【本報綜合報道】中國大陸自然資源部昨日表示，受超強颱風「卡努」影響，東海大部分海域將出現較強風浪，海況惡劣；國家海洋預報台把海浪警報升級為橙色，並發布風暴潮藍色警報。「卡努」當天抵達日本沖繩東南海域，那霸機場及九州鹿兒島機場超過500班航班取消，日本各大航空公司決定取消所有往返沖繩的航班。

「卡努」的中心昨日上午8時位於琉球群島那霸東南方大約250公里的西北太平洋上空，預計以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，今日上午移入東海。浙江省當局表示，按照「颱風正面登陸、強度達強颱風級」的最不利情況迎戰「卡努」。

「卡努」持續增強、暴風半徑擴大，預計明日最接近台灣，周五向東北轉向。台灣中央氣象局預料，昨日晚上到今天早上有機會發布海上颱風警報。氣象專家提醒，今日至周五當地北部、中南部局部陣雨，周五起至下周二中南部可能出現大雷雨。

沖繩料現10米巨浪 日本氣象廳向沖繩及其他地區發出風暴警報，指「卡努」以每小時20公里的速度移向西北方，中心最大風速達每秒45米。颱風中心220公里半徑內都屬於暴風區域，平均風速為每秒25米；預料沖繩24小時雨量達150毫米，可能出現超過10米巨浪。

此外，日本氣象廳發布暴風和大雨預警，呼籲沖繩民眾警惕泥石流、山泥傾瀉、洪水等次生災害，提前往堅固建築物內避難。受「卡努」逼近影響，沖繩島宇流麻市及名護市等6個市及町向民眾發出避難令或疏散令，呼籲民眾離開有危險的地方。