列車頻受阻 乘客困逾26小時

【本報綜合報道】京津冀地區近日出現罕見暴雨，不但造成嚴重傷亡，更導致列車停駛、旅客滯留。有列車乘客被困車上超過26小時，期間更一度缺糧。也有滯留乘客因電力和通訊設備故障，與外界通訊中斷，部分人與家人失去聯絡超過48小時。

D736次列車上周六晚上7時20分從江西省南昌站出發，原定翌日上午7時31分到達北京市豐台站，最終當天晚上10時抵達，行車時間較原定多逾一倍。乘客尚女士說，列車途中多次停在荒郊，周日早上車上飲品食品沽清，後來補給過兩批物資，但她只買到一碗即食麵。車上不時傳來吵架聲、一片混亂，被困車內24小時後很煩躁。

大量氣象站故障 多人反映家人乘坐Z180、K1178、K396次列車前往北京市均失去聯絡，暴雨引發水害，K396次列車旅客安置在落坡嶺居委會，Z180次列車旅客安置在安家莊，目前安全。惟山區部分路面塌陷，電纜線被洪水沖斷，通訊信號故障，無法與外界聯繫。

另外，北京市西部大量氣象站因特大暴雨導致電力、通訊和設備故障，出現無法獲知當地雨情的嚴峻情況。中國氣象局稱上述情況屬實，受洪澇、電力和通訊信號等因素影響，部分自動站信號中斷，有兩個區域氣象站受影響，暫時只好利用衞星和雷達收集和探測相關數據推算降雨情況。北京市門頭溝區消息指，沿永定河河道向上游的深山區通訊全部中斷，山區電力中斷及洪水斷路，通訊搶修工作面臨難度。