京12區停工 首用滯洪水庫蓄洪

【本報綜合報道】北京市、天津市、河北省暴雨成災，中央氣象台預計這些地區昨日強降雨明顯減弱，有分散性暴雨。北京市暴雨預警降為黃色，12區維持防汛紅色預警響應，市民非必要不外出；當地首次動用1998年建成的滯洪水庫蓄洪，懷柔水庫開啟西溢洪道通過懷河洩洪，昨日凌晨最大下瀉流量是同期多年平均量逾4倍。

景區全部關閉 昨天日間到夜間，河北省北部、北京市西部沿山地區、吉林省北部、四川省東南部、雲南省西北部等地預計有50毫米至70毫米分散性暴雨，部分地區最大小時降雨量或逾60毫米。北京市12個區的企事業單位，除了保障城市運行、民生服務外，非必要不要求員工上班，4,069項在建工地停工，全市所有景區、鄉村民宿全部關閉。

另一方面，國家防總辦公室警告，北京市洪澇災害可能進一步加劇。永定河上游的北京市齋堂水庫周日提前預洩，洪峰翌日形成後，該市動用滯洪水庫蓄洪，目前河道向下游控洩流量達到每秒700立方米，最大限度減輕對下游地區的影響。此外，河北省高碑店市已經啟用分洪口向蘭溝窪蓄滯洪區洩洪，當局疏散涉險村莊群眾。