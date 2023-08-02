北京河北雨災 20死19失蹤

解放軍空投物資 援群眾 受颱風「杜蘇芮」殘餘環流等影響，京津冀地區上周四起持續遭遇強降雨，三天內連發7次暴雨紅色預警，部分區域出現1,000毫米最大累計降雨量，河北省邢台市兩、三天的降雨量相當於正常大概兩年的總降雨量。首都北京市此輪強降雨導致11人遇難，包括兩人搶險救災時因公殉職，另有27人失去聯絡，其中14人昨日已經確認安全。河北省87個縣區逾54萬人受災，其中9人死亡及6人失蹤。

邢台市降雨千毫米破紀錄 北京市防汛抗旱指揮部表示，房山區和門頭溝區周一降雨量逾400毫米，相當2012年7月21日雨災的規模，翌日兩地再下160毫米、180毫米雨量。中央氣象台形容這次降雨的數據非常極端，相比「7‧21」雨災最大累計總降雨量出現在房山區的541毫米，以及2016年7月19日至20日京津冀雨災最大累計總降水量為河北省邯鄲市的771毫米，這次邢台市更高，達到1,000毫米，當地在正常年份一年的總降雨量只有500毫米。「杜蘇芮」登陸前後，除了台灣外，出現最強降雨是浙江省的861毫米。

截至昨日中午，此輪災情造成13區44,673人受災，合共疏散受威脅群眾12.7萬人。暴雨導致多列列車運行受阻，國鐵北京局周一晚上通報，暴雨令豐台至沙城鐵路出現嚴重水害，鐵路部門和當地政府安排K396次和Z180次兩列列車合共1,870名乘客和68名乘務人員落車疏散到安全地方避險。K1178次列車停靠在沿河城火車站內，旅客全部安全留在車上，獲安排供給應急食品、飲用水等。當局緊急調配6,000份生活物資，以列車及人力運送方式，昨日清晨把首批物資送給K1178次列車旅客。

傳河北村莊逾5000人受困 由於暴雨導致部分地區道路交通阻斷，解放軍陸軍第81集團軍派出4架滿載食品、毛氈等應急物資的運輸直升機，昨日上午10時在門頭溝區展開空投任務。北京市調撥76艘衝鋒舟、編織袋、吸水膨脹麻布袋、排水泵等水旱災害防禦物資，支援房山區、門頭溝區搶險救援。中央要求各地全力搜救失聯、被困者，做好傷者救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人命傷亡，修復交通、通訊、電力等受損基礎設施。財政部和應急管理部緊急預撥救災資金1.1億元人民幣（約1.21億港元）。

河北省上周四起出現強降雨，全省平均降雨量137.4毫米。在保定市代管的涿州市，市民趙女士周一反映自己居住的水尚仁佳小區被洪水淹沒，地庫塌陷洪水湧入。據報小區有600多人受困，其他居民指出小區緊鄰北拒馬河，位於洩洪口，距離河道不足100米，前一天停水停電，昨日燃氣也斷了。傳出有村莊5,000多人遭遇洪水圍困，一名村民稱現在水深達4至5米，快到自己所處的二樓，周邊圍牆已見塌陷。本報綜合報道