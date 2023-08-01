兩岸國際

黑熊跑進泳池消暑
美國加州伯班克警方近日接報指，一隻黑熊由於難擋炎熱天氣，跑進當地一戶人家的露天泳池中，悠然自在地消暑。相關影片其後被上傳網絡，引發網民熱議，不少人對熊的行為表示理解，呼籲警員對熊友善，更有人笑稱「給熊喝杯啤酒」。
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