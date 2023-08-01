新省乳企捐牛奶 減浪費助學童意義大

澳洲新南威爾士省一間小型家庭經營的乳製品公司為減少牛奶浪費，去年向當地學校捐贈了1.5萬升牛奶，藉此支持學生重要的早餐計劃。如今他們已對全省學齡兒童的生活產生重大影響，遠遠超出了企業的預期。

該間企業最初發現有多餘的牛奶庫存，於是透過電話建議向當地一間學校提供剩餘牛奶，其後逐漸擴大提供範圍，如今已有15間學校接受他們提供的牛奶。公司負責人埃利奧特（Emma Elliott）表示，向學校供應牛奶是廢物管理的一種方式，牛奶是一種完整的食物，因此不想看到它在可以食用的時候被扔掉。

數據顯示，全球生產的牛奶中約有20%在到達消費者手中之前就損失或浪費，新省和首都特區卻有近50萬兒童生活在糧食嚴重不安全的家庭中。有條件困難的家庭直言不得不削減食品開支，把孩子的菜單改為基本菜單，這樣才能買得起更多的食物，而不是優質的食物。

校辦早餐俱樂部響應 為解決上述問題，有學校透過牛奶捐贈，目前每周5天營運早餐俱樂部，希望確保孩子們每天在上學前都能吃飽，吸引至少四分之一的學生參加，不僅造福了社會經濟地位較低的孩子，更大大減少了上學遲到的情況。另有學校每周舉辦一次早餐俱樂部，深受學生歡迎，尤其在冬天時熱朱古力需求高漲。本報綜合報道