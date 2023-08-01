日本持續酷熱 關東地區錄38℃
【本報綜合報道】日本東北部到西部昨日持續酷熱，關東地區氣溫近38度（攝氏‧下同），氣象廳指日本周邊地區被高壓系統覆蓋，多地陽光猛烈，當天下午多地錄得35度以上高溫。
千葉縣市原市、櫪木縣佐野市、茨城縣醍醐町昨日下午1時氣溫37.7度，福島縣伊達市37.2度，鳥取縣鳥取市36.7度，大阪府枚方市35.9度。氣象廳預計日間最高氣溫埼玉縣埼玉市、群馬縣前橋市可達38度，京都府京都市、山梨縣甲府市達37度，東京都中部達37度，大阪市、名古屋市36度。
女生課外活動後猝斃
山形縣米澤市一名女初中生上周五參加課外活動後，懷疑因中暑在街上暈倒死亡。教育委員會昨日指女生當天早上8時30分開始課外活動，按照老師指示每20分鐘補充一次水，課外活動早上10時結束，她當時身體狀況無問題。教育委員會表示，在酷熱的天氣下進行群體活動時，學校會根據溫度和濕度提前測量出「高溫指數」，這是預防中暑的指標，但當天並未衡量。
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