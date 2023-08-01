日本持續酷熱 關東地區錄38℃

女生課外活動後猝斃

山形縣米澤市一名女初中生上周五參加課外活動後，懷疑因中暑在街上暈倒死亡。教育委員會昨日指女生當天早上8時30分開始課外活動，按照老師指示每20分鐘補充一次水，課外活動早上10時結束，她當時身體狀況無問題。教育委員會表示，在酷熱的天氣下進行群體活動時，學校會根據溫度和濕度提前測量出「高溫指數」，這是預防中暑的指標，但當天並未衡量。