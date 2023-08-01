西非峰會威脅對尼日爾動武 敦促釋放前總統

巴祖姆

非洲國家尼日爾上周爆發軍事政變，總統巴祖姆等人被扣押。西非國家經濟共同體（ECOWAS）周日在尼日利亞召開緊急峰會，要求尼日爾立即恢復憲法秩序，一周內釋放巴祖姆，否則採取包括動武等懲罰性行動，成員國的國防部長將開會討論。

凍結政變軍人資產 禁出境 由15個西非國家組成的ECOWAS舉行峰會討論尼日爾政變，會後聯同西非經濟和貨幣聯盟宣布多項針對尼日爾的制裁，包括凍結所有參與政變的軍人資產，禁止他們出境，同時關閉成員國接壤尼日爾邊境，停止雙方的商業航班往來、金融交易，凍結尼日爾的國家資產和終止援助。

美籲復民主 乍得總統斡旋 共同體的緊急會議聯合聲明，表明只會承認巴祖姆為尼日爾的國家領袖，否定總統衞隊隊長奇亞尼自封的領袖地位。非洲人口第一大國尼日利亞的總統提努布表明：「我們沒有更多時間去作出警告，現在是行動的時候。」乍得總統德比已抵達尼日爾，和當地軍方領袖斡旋。

美國國務卿布林肯歡迎ECOWAS的行動，美方呼籲立即釋放巴祖姆及其家人，恢復合法、民主選舉產生政府的所有國家功能。惟尼日爾總理馬哈馬度（Ouhoumoudou Mahamadou）指ECOWAS的制裁對尼日爾是災難性，國家非常依賴國際夥伴支持財政需要，尼日爾不能承受這些制裁。

在鄰國馬里和布基納法索均已陷入軍事政變下，尼日爾被西方視作西非地區相對民主穩定的典範。尼日爾曾是法國殖民地，現時法國和美國在當地均有軍事基地，進行反恐合作。尼日爾發生軍事政變後，法國和歐盟宣布暫停與該國的安全合作，並停止提供經濟援助，美國亦威脅停止援助。本報綜合報道