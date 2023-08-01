中俄艦隊料駛近阿拉斯加 美機監視

【本報綜合報道】中俄兩國海軍艦艇正在太平洋西部及北部海域展開聯合巡航，外界預料這支編隊將駛入白令海及接近美國阿拉斯加州阿留申群島。美國空軍近日加強在阿拉斯加州的部署，包括派駐兩款隱形戰機及一款戰略轟炸機；一架電子偵察機上周六亦從該州飛往俄羅斯遠東堪察加半島對出空域，疑似監視中俄海上編隊。

中俄海上編隊由10艘艦艇組成，上周五至上周六向東過航宗谷海峽，由日本海進入鄂霍次克海。日本防衞省統合幕僚監部昨日通報，上周六發現另一批中俄軍艦向東穿越宗谷海峽，分別是中國一艘電子偵察艦及俄羅斯兩艘輕型護衞艦，前者在上月16日至17日通過對馬海峽由東海進入日本海；未知這批中俄軍艦是否參與聯合巡航。

美增部署應對 美國近日在阿拉斯加州的軍事活動頻繁，派駐埃爾門多夫－理查森聯合基地的空軍F35A隱形戰機、F22隱形戰機、B52H戰略轟炸機上周三從該基地出擊執行任務。美國國防部形容，阿拉斯加州的地理位置使之成為美方戰略力量投射平台，它不但是最接近北半球中心點的美國地點，更比國內其他州更接近北半球很多國家的首都。

美國空軍近日在埃爾門多夫－理查森聯合基地成立RC135V/W電子偵察機分遣隊，加快回應印太地區的作戰司令部及國家情報需求。飛行動態數據顯示，一架同型號電子偵察機當地時間上周六從上址出發，飛越白令海前往堪察加半島對出空域巡航。