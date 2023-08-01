美軍油輪安全計劃 3公司加入

【本報綜合報道】美國在戰時的後勤與補給能力近年備受關注，《2021國防授權法案》創立的「油輪安全計劃」，讓運輸部組建一支由10艘美國國籍油輪組成的艦隊。當局上周二宣布，已經有3間公司決定加入該項計劃，每間將各自提供3艘油輪。

美國運輸部海事管理局發布新聞稿，在加入「油輪安全計劃」的油輪中，有4艘已經是美國國籍，餘下5艘正在美國海岸防衞隊協助下改為美國國籍；所謂美國國籍船隻，是指在美國登記並符合美方安全規定，其經營者遵守美國法律及公民要求。

分析認為，雖然美國軍方可以在公開市場租用油輪，但有可能在衝突或應急情況期間，沒有外國登記的油輪可以提供使用。

美國傳媒報道，當地2020年一項研究顯示，在最惡劣的戰爭情景下，美國軍方可能需要多達80艘油輪才能夠滿足自身需求。

資料顯示，美國海軍軍事海運司令部目前有5艘長期租用的油輪運送燃料，今次有油輪加入「油輪安全計劃」，相信有利於軍方的戰備狀態，特別是針對印太地區。