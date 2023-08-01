意大利加盟一帶一路4載 指得益少 謀退出

中國「一帶一路」經濟倡議一直引起西方國家質疑成效及目的，意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在周日刊登的訪問表示，該國2019年加入「一帶一路」是「即興」及「糟透」的決定，直言對提振本國出口作用不大。

意大利前朝政府簽署「一帶一路」，成為唯一一個參與該項中國主導經濟倡議的西方大國。克羅塞托向意大利傳媒表示，加入「一帶一路」只有令中國對意大利的出口量大幅增加，但沒為意大利向中國出口帶來相同效果。

美方乘機硬銷替代方案 他提到，當今的議題是如何在不損害與北京的關係下退出「一帶一路」，直言中國既是競爭者也是夥伴。

現任意大利總理梅洛妮上周四在白宮與美國總統拜登會面後表示，將在今年12月前就「一帶一路」作出決定。她上周六接受意大利傳媒訪問時，指意大利加入「一帶一路」後，不是七大工業國集團（G7）成員國中與中國擁有最密切貿易關係的國家，這表明即使不參與「一帶一路」，也可以與中國有良好的關係及貿易夥伴關係。

美國拜登政府一直指中國「一帶一路」存在風險，參與的中國經濟夥伴缺乏回報。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美方提供替代方案「全球基礎設施和投資夥伴關係」倡議是一個很好的選擇。美國一直施壓意大利在「一帶一路」問題採取公開立場並退出該倡議，令意大利陷兩難，不想犧牲與中國的貿易及投資關係。

中共中央對外聯絡部部長劉建超今年6月底到訪意大利，與當地工商企業界代表座談。他強調，「一帶一路」有助中意兩國提振合作信心，走出一條具有戰略性、前瞻性、互利性的合作道路；又稱雙方簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是正確決定，形容是「既着眼當前，又放眼未來」，為各國建立合作夥伴關係網絡樹立榜樣。本報綜合報道

拜登（右）在白宮與梅洛妮（左）討論「一帶一路」問題。 克羅塞托