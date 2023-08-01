美3艦2戰機巡中東 制衡伊朗

【本報綜合報道】為了阻止伊朗再度強行扣押商船，美國加強在中東地區的軍事部署。美國國防部周一發布的照片顯示，海軍兩艘神盾驅逐艦及一艘遠征海上基地艦上周四至上周五聯合巡邏霍爾木茲海峽，空軍兩款戰機也在中東地區某空域巡航。

照片顯示，美國神盾驅逐艦麥克福爾號與托馬斯‧哈德納號聯同遠征海上基地艦劉易斯‧B.‧普勒號，在霍爾木茲海峽為多艘商船護航，艦上官兵期間嚴密監控附近海面情況，提防伊朗軍方及革命衞隊艦艇前來騷擾。美國國防部未有透露行動詳情，僅表示軍艦派遣到第5艦隊行動區，旨在協助確保中東地區的海上安全及穩定。

另一方面，美國空軍目前在中東地區部署A10攻擊機、F16戰機、F35A隱形戰機，最新發布的照片顯示，F16戰機與F35A隱形戰機上周六在中央司令部責任區一個未公開的地點上空飛行。美國國防部表示，F35A隱形戰機派駐中東地區，協助捍衞美方利益、推動地區安全、阻嚇區內侵略，被指是針對伊朗及駐敍利亞的俄羅斯軍隊。