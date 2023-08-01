沙特牽頭商終戰 俄續與夥伴對話

【本報綜合報道】烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克周日確認，沙特阿拉伯即將舉辦國際會議，討論烏克蘭為結束俄烏戰爭而提出的和平計劃，但未有透露開會日期。俄羅斯外交部表示，將繼續與中國、巴西、非洲夥伴就和平解決危機的前景對話。

葉爾馬克表示，多個西方及發展中國家的代表將出席沙特阿拉伯的會議，討論烏克蘭總統澤連斯基提出的10點和平計劃；和平計劃包括核安全、糧食安全、針對俄羅斯戰爭罪行成立特別法庭，以及最終與俄羅斯簽訂和平條約。葉爾馬克認為計劃不但能夠確保烏克蘭和平，亦可以為全球未來的衝突建立機制。

美啟動烏入北約前安保談判 美國《華爾街日報》上周六報道，這場會議本月5日至6日舉行，俄羅斯不會出席。葉爾馬克又稱，烏克蘭的和平計劃將分為三階段進行討論，最後將舉行一個國家元首和政府首腦會議。

葉爾馬克透露，本周開始與美國啟動烏克蘭加入北約前的安全保障談判。他指為烏克蘭提供安全保障是具體和長期的義務，將確保烏方未來有能力擊敗和遏制俄羅斯的侵略，會制訂明確的草案和支持機制，安全保障將有效到烏克蘭加入北約為止。

俄羅斯外交部獨聯體國家二司司長波利修克表示，俄方讚賞全球南方國家的朋友，推動烏克蘭危機政治外交解決的努力，約20個國家及組織提出倡議，令人看到為實現公正及可持續和平作出貢獻的真誠願望。

波利修克指出，談判進程的主要結果應該是在歐洲建立和平、恢復俄羅斯與烏克蘭合作、建立新安全體系、建立俄羅斯與北約的非對抗關係。