無人機襲莫斯科 烏稱戰火燒俄領土 克宮威脅用核武

俄羅斯首都莫斯科周日再度遭烏克蘭無人機攻擊，烏克蘭總統澤連斯基同日聲言，戰火燒回俄羅斯領土是無可避免。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，若烏方在反攻行動佔據俄方領土，「我們將別無選擇使用核武」。

莫斯科機場一度暫停升降 烏克蘭對俄羅斯發動的反攻行動持續兩個月，除了嘗試突破東南部的俄方防線外，同時發動海空無人武器系統攻勢，出動無人機空襲莫斯科等地的俄羅斯本土，以及派遣無人艇攻擊被俄方吞併的克里米亞半島軍事設施。周日凌晨，莫斯科商業區遭烏克蘭無人機攻擊，伏努科沃國際機場一度被迫暫停航班升降。俄羅斯國防部宣稱用防空系統擊落其中一架無人機，並運用電子壓制手段導致另外兩架無人機墜毀。

烏克蘭上月四度對莫斯科發動無人機攻擊，烏克蘭空軍未有直接承認責任，但稱「總會有物體在俄羅斯上空飛行，特別是莫斯科」。澤連斯基周日到訪曾經遭俄羅斯導彈攻擊的西部城市伊萬諾－弗蘭科夫斯克，他形容「戰爭正在逐漸回到俄羅斯的領土、有象徵意義的中心和軍事基地，這是不可避免、自然、絕對公平的事情」。

料冬季俄再攻烏能源設施 與此同時，澤連斯基警告國民，必須準備好應對俄羅斯再度攻擊烏克蘭基礎設施，並從現在起為之後的冬季做準備。他預期當天氣再度轉冷時，俄方將恢復攻擊烏方能源系統，揚言盡一切所能保護供電網絡。在上一個冬季，俄羅斯多次發動導彈及無人機攻勢，破壞接近四成的烏克蘭能源系統，烏克蘭多地停電及沒有暖氣供應。

梅德韋傑夫周日表示，若烏軍反攻行動佔領俄羅斯土地，根本沒有其他出路，俄方只能夠使用核武。他說：「想像一下，北約支持的烏克蘭反攻取得成功，他們奪走我們一部分土地，那麼我們將不得不按照總統（普京）2020年6月2日的指示使用核。」他稱這是為何敵人必須崇拜俄羅斯戰士，因為俄軍正在阻止全球核戰的爆發。

普京當年簽署《俄羅斯聯邦國家核遏制政策原則》，列明使用核武的條件，分別是獲知向俄羅斯和（或）盟國發射彈道導彈的可靠訊息、敵方向俄羅斯和（或）盟國本土使用核武或其他種類的大規模殺傷性武器、敵方破壞關乎俄羅斯核反擊能力的國家重要設施或軍事設施、敵方使用常規武器打擊俄羅斯並對國家存亡造成威脅。

梅德韋傑夫沒有具體說明俄羅斯領土範圍，但俄烏雙方都一直對此存在爭議，俄方主張的領土包括從烏克蘭吞併的克里米亞半島、頓涅茨克州、赫爾松州、盧甘斯克州、扎波羅熱州。烏方及歐美國家均認為，上述五地是國際法承認的烏克蘭領土。■■本報綜合報道

烏克蘭無人機擊中莫斯科建築物產生爆炸。 俄羅斯聯邦國家核遏制政策原則 俄羅斯多次因烏克蘭戰爭而威脅使用核武；圖為俄羅斯發射洲際彈道導彈。 梅德韋傑夫