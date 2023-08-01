浙江廠房火11死 20公職人員受懲

【本報綜合報道】浙江省金華市武義縣泉溪鎮的浙江偉嘉利工貿有限公司，今年4月17日發生大火導致11人死亡。浙江省官方周日發布浙江武義重大火災事故調查報告，認定為重大生產安全責任事故，目前9人被刑事拘留，20名公職人員被處分。

違法電焊施工引燃肇禍 報告認定，事故是一宗因違法電焊施工引燃違規存放的拉絲調製漆引發火災並迅速蔓延，業主違法搭建並改變廠房使用性質，造成疏散樓梯、自動消防設施等安全條件不符合規範，企業未開展應急救援演練導致人員死亡的重大生產安全責任事故。

造成人員死亡主要原因，為拉絲稀釋劑與油漆等猛烈燃燒產生有毒有害濃煙。起火處一層二層連通，貨梯、疏散樓梯未封閉形成煙囪效應，大量煙氣從生產線連通處、電梯井和疏散樓梯等處往上層快速擴散，令3層員工經疏散樓梯逃生較為困難。

武義縣消防救援大隊大隊長姚波、武義縣應急管理局局長李浩、武義縣住房和城鄉建設局局長李小偉、金華市應急管理局局長胡宏立等公職人員分別被給予政務記大過、政務警告處分或誡勉處理等。偉嘉利公司法定代表人、事發廠房房東胡偉文，家風公司法定代表人、火災發生單位主要負責人程俊傑等人已經被依法刑事拘留。