礦企20年瞞報43死 16人受查

山西調查報告 揭違規避責 山西省紀委監委、省公安廳、省應急廳周日發布調查報告，確認忻州市代縣精誠礦業由2003成立以來，近20年間先後瞞報40宗生產安全事故，造成43名礦工死亡。涉嫌不報安全事故罪等的28名疑犯、包括精誠礦業兩名主要負責人已被採取刑事強制措施；16名涉嫌嚴重違紀違法的公職人員，也被立案審查調查並採取留置措施。

事件起因於內媒在上月29日發布《山西代縣礦工死亡瞞報事件調查》，內文提及精誠礦業公司的採礦區於2022年9月發生滑塌事故，3名被埋運輸車司機確認遇難。記者走訪事發村莊，得知該公司自2007年至去年有逾30名礦山工作人員，因多宗安全生產事故死亡，但精誠礦業公司隱瞞事實，未有向政府匯報。

28人涉案被捕 包括兩負責人 隨報道引起社會關注，山西省紀委監委、省公安廳等多部門組成調查組進駐涉事公司，證實報道提及的死亡員工名單。調查組發現該公司在事故發生後封鎖消息、隱匿不報，並將死者家屬帶到外地單獨談判，通過威逼利誘、私下達成高額賠償等方式，蓄意逃避責任和處罰。

調查組查明，該公司不但管理混亂，在承攬的工程後，不履行合同約定的責任和義務，將其承包的全部工程轉給他人、收取費用出借資質證書，讓他人以該公司名義承接工程。屬地監管部門沒有進行有效監督檢查，未及時發現和徹底查處礦企瞞報行為，縱容精誠礦業的非法違規行為屢次發生。

相關部門已注銷礦業公司的安全生產許可證和予以關閉，精誠礦業主要負責人潘××、王××終身不得擔任非煤礦山主要負責人。紀檢監察機關正在深挖徹查瞞報背後存在的權錢交易、利益輸送、失職瀆職等腐敗問題及「保護傘」。本報綜合報道