傳常德副市長跳江亡 當局指病逝
【本報綜合報道】內地網上流傳消息稱，湖南省常德市副市長、桃源縣委書記龐波周日跳阮江自殺身亡。桃源縣縣委辦公室工作人員闢謠，指龐波因病去世；桃源縣公安局工作人員表示，正在調查事主的死亡原因。
死因眾說紛紜
周日有網民發文稱龐波跳江自殺，並附上屍體漂浮江面的照片；另有網民上傳當地殯儀館舉行龐波喪禮的照片。針對龐波自殺原因，網上眾說紛紜，有人指涉及反腐。內地傳媒向桃源縣縣委辦公室詢問情況，工作人員確認龐波去世；常德市委宣傳部表示不清楚情況，詳情可以向縣委宣傳部查詢，但後者的電話無人接聽。
龐波最近一次公開露面是上月19日，主持召開「三送三解三優」行動推進會，並帶隊調研桃源縣農村戶廁問題摸排整改工作。湖南省紀委監委上周四公布早前巡視的情況，發現在工程項目建設、招商引資、融資舉債等重點領域廉潔風險比較突出，違規情況屢禁不止，部分幹部擔當作為不夠等問題。巡視組把涉事領導幹部的問題移交紀檢監察機關調查。惟官方暫未證實龐波的離世是否與上述巡視有關。
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