傳常德副市長跳江亡 當局指病逝

死因眾說紛紜

周日有網民發文稱龐波跳江自殺，並附上屍體漂浮江面的照片；另有網民上傳當地殯儀館舉行龐波喪禮的照片。針對龐波自殺原因，網上眾說紛紜，有人指涉及反腐。內地傳媒向桃源縣縣委辦公室詢問情況，工作人員確認龐波去世；常德市委宣傳部表示不清楚情況，詳情可以向縣委宣傳部查詢，但後者的電話無人接聽。