彰化議長突退黨 牽動藍營布局

謝典林

【本報綜合報道】被視為支持台灣鴻海集團始創人郭台銘的彰化縣議長謝典林，昨日凌晨突然宣布退出國民黨，他指這樣做是不想讓姊姊、藍委謝衣鳳為難，自己也可以比較好做事，強調「兄弟爬山、各自努力」。他事前未告知國民黨總統參選人侯友宜的競選團隊，「畢竟自己不是小baby」，毋須在作出決定前先問別人意見。

稱未告知侯友宜 謝典林發文稱，在情感上無法繼續與國民黨並肩作戰，並說：「面對明年的總統大選，我也相當認同必須團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。」他強調與大姐謝衣鳳是家人，但也是獨立的個體，不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培他的國民黨。

當地傳媒分析指，謝典林退出國民黨將對地方政治生態產生巨大影響。謝衣鳳為國民黨下屆彰化縣長的熱門人選，有傳謝典林也有意角逐。如今他退黨，為下屆彰化縣長選情投下變數。此外，謝典林此舉被解讀為郭台銘可能即將宣布參選總統。