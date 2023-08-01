颱風環流水淹京津 河流暴漲釀兩死

受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，內地中央氣象台昨日上午繼續發布暴雨紅色預警，大雨預計持續至明日。京津冀地區持續暴雨，出現水浸、山泥傾瀉、河流水位上漲等情況。其中北京門頭溝區當局派員巡查河道時發現兩人死亡；阜石路跨永定河大橋下水流湍急，遠處有簡易房屋被沖進河流。

簡易房屋沖入河中 門頭溝向永定河洩洪，令永定河水流異常湍急。網傳影片顯示，門頭溝的河水暴漲，洪水湧上路面，多處出現水浸，沖走大量汽車，石太線鐵路（石家莊至太原）的橋樑被沖斷。另有一名男子落水後險被沖走，雙手緊握巴士站牌，旁人未能施救。而石景山京西大悅城外圍路面於周日（7月30日）發生塌陷，塌陷面積約24平方米，未造成人員傷亡。房山周口店鎮一個集配站，暴雨引發洪水，80人被困。現場洪水暴漲湍急，有貨車被洪水推倒拋錨。洪水倒灌停車場，貨倉貨物被沖走。當局呼籲民眾遠離，並及時轉移避險。

河北續發暴雨警告 河北省氣象台昨日公布，張家口東部、承德西部、保定、雄安新區等局部地區有大暴雨，自上周六至昨日的降雨總站數為6,552個，降雨區平均降水量為135.9毫米。該省周日連續發布3次暴雨紅色預警信號，將防汛防颱風Ⅲ級應急響應升級至Ⅱ級，洪水防禦應急響應提升至Ⅰ級。

受強降雨影響，海河流域子牙河水系滹沱河黃壁莊水庫周日深夜11時入庫流量漲至每秒3,615立方米。水利部公布編號為「子牙河2023年第1號洪水」，為今年內地大江大河首次發生編號洪水。北京、天津和河北仍維持洪水防禦Ⅱ級應急響應，水利部派8個工作組到當地，指導洪水防禦工作。

北京市交通委員會昨日宣布，因長時間強降雨造成周邊積水倒灌，京港澳高速北京閻村段出現積水，已封閉京港澳高速北京部分路段，目前正加速搶通中。京港澳高速不直接經由澳門或毗連澳門的陸路口岸，可通過G0425廣澳高速及G94珠三角環線高速經港珠澳大橋口岸或珠海其他陸路口岸進入澳門，可通過皇崗立交前往毗鄰的皇崗口岸進入香港。本報綜合報道