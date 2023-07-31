英衞星返大氣層銷毀 ESA引導 全球首例

運作5年 殘骸墜大西洋

風神衞星由英國製造，於2018年發射，用於分析地球風，是ESA最成功的地球觀測研究任務之一。它原定只在軌道上運作3年，但已延長執行任務將近兩年。由於風神衞星超越科學預期在軌壽命，ESA決定以人工輔助方式，引導衞星安全返回地球大氣層燃燒。科學家先把衞星環繞地球軌道的高度，從320公里降低到僅120公里。衞星上周五晚間於南極洲上空，重返地球大氣層，殘骸最終落入大西洋。