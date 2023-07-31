英衞星返大氣層銷毀 ESA引導 全球首例
總部位於法國巴黎的歐洲太空總署（ESA）上周五成功引導氣象監測衞星「風神」（Aeolus）重返地球大氣層銷毀。它成為全球首枚採用這種方式報廢的衞星，有望開創先河，減少衞星報廢產生的太空垃圾。
運作5年 殘骸墜大西洋
風神衞星由英國製造，於2018年發射，用於分析地球風，是ESA最成功的地球觀測研究任務之一。它原定只在軌道上運作3年，但已延長執行任務將近兩年。由於風神衞星超越科學預期在軌壽命，ESA決定以人工輔助方式，引導衞星安全返回地球大氣層燃燒。科學家先把衞星環繞地球軌道的高度，從320公里降低到僅120公里。衞星上周五晚間於南極洲上空，重返地球大氣層，殘骸最終落入大西洋。
ESA今年6月推出「零殘骸憲章倡議」，致力減少衞星壽命結束時產生殘骸，保護太空環境，希望2030年達成目標。ESA指，風神重返大氣層的風險非常低，但希望突破界限，進一步降低風險，展示對零殘骸的承諾，未來衞星重返地球時可採用相同方法。本報綜合報道
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