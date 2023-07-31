貴州村超魅力滿載 數萬球迷觀決賽

來自全國各地數萬名遊客、球迷前日湧到榕江縣，球場座無虛席。季軍爭奪賽於傍晚6時開始，場壩村隊在前30分鐘內貢獻兩個精彩入球領先，隨後場壩村隊又快攻再入一球。下半場，場壩村隊繼續發揮良好，最終以5比0勝出，獲得季軍。冠軍賽於晚上8時多打響，車江一村隊率先進球。忠誠村隊追平兼再入一球，反超車江一村隊。直至全場補時階段，車江一村入多一球扳平，需互射12碼定勝負。車江一村隊在12碼以4比3獲勝，贏得冠軍。

榕江擁逾1200多名球員

貴州村超自5月13日開賽以來，榕江縣20支以村為單位的球隊，共為觀眾奉獻了98場精彩比賽。人口不足40萬的榕江縣擁有14個標準足球場，全縣的業餘足球隊就有約40支、1,200多名球員，以及14間全國青少年校園足球特色學校。內地官媒指村超是業餘性質，雖然競技水平不算高，但鄉土味、趣味性及純粹性正是獨特魅力所在，有助傳播民俗的優秀文化傳統。有球員說比賽過程比結果更有意義，形容參與村超是幸福的事，獲得友誼與快樂。有民眾稱，希望政府在扶持村超發展的同時，給予村超更多自主成長空間，保持賽事活動的鄉土味及參賽人員的真誠與淳樸。本報綜合報道