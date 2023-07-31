兩岸國際

法國機場床蝨為患 情況加劇

法國巴黎戴高樂國際機場的外國人等候區房間床蝨為患，有指問題今年2月已經出現，但最近情況愈來愈嚴重。邊境外國人輔助協會專門處理在機場滯留等候區的拒絕入境外國人，通常與紅十字會一同出現。該協會因床蝨情況暫停在機場內的援助，但保留電話服務。（綜合報道）
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