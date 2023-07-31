兩岸國際

以色列反司法改革 示威升級

以色列多地上周六連續第30個周末爆發反司法改革示威，示威組織批評國會通過司法改革法案後，政府實際上開始接管最高法院，目的是把國家變成一個只有單一權力機構的國家，徹底摧毀軍隊、社會和經濟。示威者揚言升級示威行動，直到以色列回歸民主。（綜合報道）
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