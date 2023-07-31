兩岸國際

傳他信取消返泰國 女兒否認

流亡海外的泰國前總理他信可能下月10日回國，泰國國會上議院前議員兼著名爆料人朱威上周五聲稱，基於局勢有變，他信已經取消回國計劃，更在貼文標註「一再受騙」。他信的小女兒、為泰黨領袖貝東丹反指朱威的言論毫無根據，強調父親仍然計劃回國。（綜合報道）
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