日本酷熱 東京夫婦中暑亡

【本報綜合報道】日本周日天氣酷熱，山梨縣甲府市、埼玉縣熊谷市日間最高氣溫可達39度（攝氏‧下同）的危險水平；京都市、埼玉市及福島市等地最高38度，東京市中心37度。全國39個都府縣發布中暑警告；東京都東村山市一對長者夫婦懷疑中暑死亡。

高溫天氣持續 最高39℃ 氣象廳預計日本各地出現高溫危險，高溫天氣將持續，北部到西部地區周五將迎來極其炎熱的一天，呼籲民眾繼續適當使用空調，記得勤喝水，注意防暑降溫。另外，受濕暖空氣和日間氣溫上升影響，預計日本西部和東部的大氣狀況持續不穩定，東部地區有雨雲形成的風險，氣象廳呼籲民眾留意突發大雨、雷暴等。

另一方面，警方上周六傍晚約6時接到報案，指東村山市一對夫婦在寓所睡房倒下，二人證實身亡。死者分別是一名90多歲男子和80多歲女子，他們居住在涉事單位，被發現時睡房門窗關閉，有開風扇但無開冷氣。他們原定被接到日間護理中心，但失去聯絡，職員到死者寓所後發現他們倒地。