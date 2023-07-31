巴黎奧運迫遷塞納河書攤 惹爭議

【本報綜合報道】法國巴黎奧運會明年7月26日在巴黎市心臟地帶塞納河舉辦開幕式，是首次有奧運開幕式在體育場外舉行。英國傳媒上周六報道，巴黎警方近日通知河畔兩旁的書攤要全部搬走，確保開幕式安全無虞。惟書商認為此舉可能抹去巴黎的象徵，不想搬走。

利誘助申遺 書商仍有不滿 塞納河沿岸的書店是歐洲最大的露天圖書市場，有400年傳統。市政府指為了奧運開幕式，約570個攤位需要明年7月26日至8月11日奧運會期間，搬遷到塞納河附近的文學街區，該處將設立「書商村」，又指今次改造是奧運會遺產一部分，將有助支持塞納河書商向聯合國教科文組織申請非物質文化遺產認證。

牽涉的書商約佔沿河攤位總數的60%，政府本月較早前已經會見書商，提出支付拆除攤位費用，以及過程中出現損壞毀情況的任何維修費用。警方上周通知書商，攤位在開幕式的保安範圍內，出於安全原因必須拆除。

巴黎書商協會主席加來（Jerome Callais）表示，民眾到塞納河沿岸的書攤就像去看艾菲爾鐵塔和巴黎聖母院一樣，但政府想在一場本應該代表巴黎的儀式隱藏書攤。他指搬到文學街區不是現實的解決方案，直言「沒有人會去那個市場」，政府亦無提出其他補償方案。另有書商覺得被排除在慶祝活動外，擔心有100年歷史的木攤位在拆遷期間損壞。