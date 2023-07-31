星兩部長 促李顯揚道歉

公帑裝修洋房貼文涉誹謗 新加坡執政黨近日傳出多宗涉貪風波，已故總理李光耀的次子李顯揚上周日在社交網Facebook發表貼文提到「黑白洋房事件」，先是被政府指內容不實，要求更正；涉事的律政部長尚穆根及外交部長維文上周四發出律師信，要求對方道歉、撤回指控、賠償。李顯揚上周六回應指，兩位部長錯誤理解他的貼文。

李顯揚在貼文表示，新加坡政府墊付尚穆根及維文租住的兩幢萊道路洋房裝修費用，洋房所在地段的樹木也因而獲准砍掉。文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝上周二向李顯揚發出更正指示，指貼文含有不實內容，土地管理局修繕洋房是一貫做法，而且相關工作已經被評估為必要，無關租戶身份。

發出律師信 要求賠償 尚穆根上周四在Facebook發表題為《李顯揚的誹謗性言論》貼文，指出李顯揚指摘他和維文腐敗和謀取私利，要求新加坡土地管理局給予優惠待遇，在未經批准下砍伐樹木，以及讓當局支付萊道路26號和31號洋房的翻修費用，這些指控都是虛假；若李顯揚沒有道歉、撤回指控、賠償，尚穆根和維文將起訴他。

李顯揚辯指陳述媒體報道 李顯揚回應指自己的貼文沒有斷言尚穆根和維文，是為了腐敗或個人利益而讓新加坡土地管理局給予優待，在未經批准下非法砍伐樹木，還讓當局為他們支付翻修費用，他的貼文只是陳述新加坡和國際媒體已經廣泛報道的事實。李顯揚又稱，貼文是在英國發表，如果尚穆根和維文認為確實有理，那麼應該在英國起訴他。本報綜合報道

維文 尚穆根 其中一幢涉事洋房位於萊道路26號。（新加坡《海峽時報》圖片）