烏稱黑海最快 新無人艇曝光

【本報綜合報道】烏克蘭軍方近日向美國傳媒展示，一款專為打擊俄羅斯黑海艦隊研發的新型無人艇，聲稱其海上航行速度「比起黑海上任何東西都快」。根據統計，由去年夏天至今，烏克蘭先後出現7款不同型號的無人艇。

可搭載300公斤炸藥攻擊 美國傳媒周日報道，該款烏克蘭灰色無人艇長約5米，其外形修長，有如獨木舟，能夠搭載最多300公斤炸藥，打擊遠至800公里以外目標，也可以用於偵察及監視任務等。一名操作員受訪時形容，無人艇操作簡單，已經成功扼制俄羅斯海軍行動。

普京稱年內接收30艦船 烏克蘭軍方提供的影片顯示，一些無人艇突破俄羅斯防禦，打擊黑海艦隊艦艇及主要港口。烏方研發人員強調，俄羅斯艦隊防禦對無人艇無效，理由是艦隊本身設計是用來攻擊其他艦船，而非較小目標。

周日是俄羅斯海軍節，俄羅斯總統普京在聖彼得堡檢閱俄軍艦船及官兵時重申，國家正在不斷增強海軍實力，今年將接收30艘不同級別艦船。

他又稱俄羅斯海軍無論過去或將來都是國家銅牆鐵壁，即使多次遭敵人攻擊，其主要目的仍然是保衞國家。