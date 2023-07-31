英媒：烏軍用朝製火箭彈襲俄

【本報綜合報道】英國《金融時報》上周五報道，烏克蘭炮兵在頓涅茨克州巴赫木特附近戰鬥中，發射北韓製火箭彈攻擊俄羅斯軍方陣地。有烏軍士兵聲稱，火箭彈是某個友好國家在一艘船隻查獲後運往烏克蘭。

不可靠仍願使用 操作BM21多管火箭炮的烏軍炮兵向《金融時報》記者展示北韓彈藥，化名魯斯蘭（Ruslan）的烏軍炮兵指揮官稱，標記顯示大部分火箭彈1980及1990年代製造，它們啞彈率相對高，很多時發射失敗或無法引爆。有BM21炮組成員警告，北韓火箭彈非常不可靠，發射時避免靠近。魯斯蘭認為即使北韓火箭彈不可靠，烏軍仍然樂於使用，因為他們需要所有能夠到手的火箭彈。烏克蘭國防部長辦公室顧問薩克表示，北韓火箭彈可能從俄軍繳獲，他指俄羅斯一直在伊朗及北韓，採購不同類型彈藥。

BM21外號「冰雹」，是蘇聯時代設計的122毫米多管火箭炮，可以在不到20秒內發射多達40枚火箭彈。有智庫研究員形容BM21是多管火箭炮中的AK47自動步槍，人權觀察組織視它為臭名昭著的大面積殺傷力武器。自烏克蘭東部2014年爆發衝突以來，衝突各方均有使用BM21的紀錄。