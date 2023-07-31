俄控烏方發動無人機襲莫斯科

【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科市中心一座50層高大樓周日凌晨傳出巨響，未造成人命傷亡，也未釀成火災；莫斯科伏努科沃國際機場同一時間一度暫停航班升降。俄羅斯國防部指控烏克蘭無人機襲擊莫斯科州，並宣稱俄方擊落3架無人機。

俄羅斯傳媒引述緊急服務部門指，位於莫斯科普列斯涅斯卡亞（Presnenskaya）的大樓IQ-Quartal發生爆炸，第5層至第6層的玻璃幕牆破損。大樓遇襲後，民眾立即疏散，莫斯科市長索比亞寧指控是烏克蘭無人機發動襲擊。俄羅斯國防部指，兩架無人機受到電子戰壓制失去控制，在莫斯科市非住宅建築群境內墜毀，另一架烏克蘭無人機在莫斯科州奧金佐沃區上空被防空系統摧毀。

烏指俄導彈襲南部釀兩死 另一方面，烏克蘭南部城市扎波羅熱官員庫爾特夫上周六表示，當天的俄羅斯導彈攻擊造成兩人死亡，並炸毀多間公寓的窗戶；死者分別是一名男子和一名女子，另有一名女子受傷。烏克蘭東北部蘇梅一間教育機構也被俄軍導彈擊中，至少一人死亡及5人受傷。