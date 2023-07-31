沙特邀30國 調解俄烏戰爭

持續拉鋸勝負難分 游說中國挺身 美國傳媒上周六報道，沙特阿拉伯下月主辦有關俄烏戰爭的和談，邀請西方國家、烏克蘭、發展中國家等30個國家參與，但不包括俄羅斯。西方外交官指由沙特阿拉伯主辦和談，部分原因是希望說服被視為俄方盟友的中國與會。

烏克蘭反攻行動已經持續兩個月，但面對俄羅斯死守陣地，未有取得如期的進展，雙方陷入僵持對峙的局面。《華爾街日報》引述參與討論的外交官報道，和談下月5日至6日將在沙特阿拉伯紅海港口城市吉達舉行，沙特阿拉伯與烏克蘭邀請的國家包括印度、巴西、印尼、埃及、墨西哥、智利、贊比亞，確認派出高級官員出席包括英國、南非、波蘭、歐盟，知情人士預期美國白宮國家安全顧問沙利文亦出席。

報道提到，很多主要發展中國家在俄烏戰爭一直保持中立，所以成為俄烏兩大陣營極力爭取支持的對象，今次和談也邀請不少發展中國家參與。這次和談屬於第二輪，首輪上月底在丹麥哥本哈根舉行，與會國家分別是巴西、印度、土耳其、南非、烏克蘭、數個主要歐洲國家；沙利文當時沒有親身出席，只是以連線的方式參與。

歐美助烏爭取國際支持 美國與歐洲國家希望和談排除俄羅斯後，可以為有利烏克蘭的和平協議爭取國際社會支持。歐洲官員的目標是在如何迅速結束戰爭、今年秋季舉行和平峰會一事上，收窄烏克蘭與發展中國家的分歧，並希望屆時全球領袖同意解決戰爭的共同原則。

新一輪和談選址沙特阿拉伯亦引起關注，該個屬於美國盟友的中東大國，去年被美方指控維持油價高企，變相增加俄羅斯的收入後，嘗試在外交解決烏克蘭問題上參與更多，包括協調交戰雙方互換戰俘、邀請烏克蘭總統澤連斯基出席阿拉伯峰會。

會議未邀請俄參與 此外，沙特阿拉伯與中國保持緊密關係，中方今年較早時成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗和解。雖然中國自行公布烏克蘭和平方案，但未有參與在哥本哈根舉行的首輪和談。參與和談的人士表示，不預期中方出席第二輪和談，但不排除與會的可能性。

報道指，烏克蘭與發展中國家在首輪和談的重大分歧，是前者的和平方案得不到後者支持；該方案要求俄羅斯在和談前交還所有佔據的領土及撤軍。一名高級歐洲外交官稱，烏克蘭仍然推動在發展中國家不接受的議題上得到國際社會支持，包括對俄羅斯實施廣泛的制裁；中國、印度、土耳其、巴西至今拒絕執行西方對俄制裁。本報綜合報道