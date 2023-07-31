美對台經貿稅務優惠 參院擬立法

由於台灣的特殊地位，財政委員會與眾議院籌款委員會議員合作，尋找創造性的方法，為跨境經營的美台勞工和企業提供類似稅收協定，解決雙重課稅問題，鼓勵更多跨境投資，從而協助勞工與企業在美國與台灣取得成功機會，懷登和克拉波期待以跨黨派合作方式推動這項立法。