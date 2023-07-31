美對台經貿稅務優惠 參院擬立法
【本報綜合報道】美國國會參議院財政委員會上周四表示，委員會將在國會9月復會後開會，討論加強美國與台灣經濟關係的稅務立法。
美國國會8月休會，財政委員會懷登與共和黨籍首席議員克拉波表示，參議院日前一致同意通過《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案》，展現對台灣的堅定支持。
由於台灣的特殊地位，財政委員會與眾議院籌款委員會議員合作，尋找創造性的方法，為跨境經營的美台勞工和企業提供類似稅收協定，解決雙重課稅問題，鼓勵更多跨境投資，從而協助勞工與企業在美國與台灣取得成功機會，懷登和克拉波期待以跨黨派合作方式推動這項立法。
處理雙重課稅 促貿易投資
法案將為台灣民眾提供包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理等事務提供實質性的福利，先決條件是台灣必須向在台納稅美國民眾提供同等福利。參議院外交關係委員會早前亦以口頭表決方式通過《台灣稅務協定法案》，授權美台洽簽稅務協定，處理雙重課稅問題，促進貿易投資。
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