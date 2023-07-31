法電動車產業 財長游說中國投資

【本報綜合報道】正在訪問中國的法國財政部長勒邁爾昨日表示，法國希望更好地進入中國市場並建立更平衡的貿易關係，不是尋求中法脫鈎，他亦游說中國投資法國的電動汽車產業。

去風險化不代表中國是風險 勒邁爾上周六在北京出席第9次中法高級別經濟財金對話，他翌日指法國不希望在進入中國市場時面對法律障礙或其他壁壘，這是雙方的討論核心，法方希望更好及更平衡地進入中國市場。對於歐盟官員多次重申希望與中國「去風險化」，不是脫鈎，勒邁爾解釋去風險化不代表中國是一個風險，而是歐洲想享有更多獨立性，不想在新危機出現時歐洲供應鏈面臨任何風險，重演新冠疫情期間部分關鍵供應鏈全面崩潰的情況。

被問及歐洲汽車生產商憂慮價格低的中國電動汽車會湧入歐洲市場，勒邁爾指法國有自己的計劃，正在與歐盟合作更好地專注於法國和歐盟的補貼政策，以提高競爭力。他稱，法國準備好接受中國投資法國和歐洲的汽車產業，中國公司在歐洲投資和發展是非常好的事情。

勒邁爾