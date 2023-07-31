疑風暴影響 陸軍機停繞台3日

【本報綜合報道】中國大陸近日在台灣周邊海空域的軍事活動，疑似受颱風「杜蘇芮」吹襲而減少。台灣國防部通報，上周五早上6時至昨日早上6時無發現解放軍飛機出現，但昨日早上9時起發現解放軍11架次飛機出海，其中6架次逾越海峽中線。

根據台灣國防部上周五至周日發出的通報，上周四早上6時至翌日早上6時，沒有解放軍艦機在台灣周邊活動；上周六截至早上6時的過去24小時只有兩艘次解放軍艦艇。周日截至早上6時的過去24小時，出現在台灣周邊海域的解放軍艦艇為6艘次。

「杜蘇芮」遠離台灣海峽後，台灣國防部昨日表示，當天出動的解放軍飛機包括殲11戰機、殲16戰機、空警500空中預警機，部分配合解放軍5艘艦艇執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情報、監視、偵察手段，並出動任務艦機、陸基導彈系統應對。

解放軍直升機飛越海峽 與此同時，中國大陸國防部網站英文版上周六發布照片，顯示隸屬於東部戰區陸軍的解放軍第71集團軍一批直升機，在本月下旬的飛行訓練演習期間飛越海峽，但未有透露具體地點。參與的直升機型號涉及兩款各一架，其中一架設有導彈發射架。