美攻擊核潛艇駐夏威夷 增至7艘

【本報綜合報道】攻擊核潛艇是美國對抗中國海軍艦隊的主要手段之一，美國海軍第一艘服役的維珍尼亞級第IV批次攻擊核潛艇佛蒙特號，上周四抵達位於夏威夷州的新母港珍珠港—希卡姆聯合基地，上址的維珍尼亞級攻擊核潛艇總數增至7艘。

此前以珍珠港—希卡姆聯合基地為母港的維珍尼亞級攻擊核潛艇，分別是夏威夷號、北卡羅萊納號、密蘇里號、密西西比號、明尼蘇達號、伊利諾伊號。佛蒙特號所屬的第IV批次總共有10艘，總建造合約為178億美元（約1,388億港元）；與此前其他批次的最大分別，是每艘在服役期間的重大維修次數由4次減至3次，變相可以執行多一次部署任務。

最新型潛艇加強戰力 美國海軍形容，佛蒙特號將是太平洋地區最新型的潛艇，肯定加強美方戰鬥態勢及能力，有助推動一個自由及開放的印太地區。佛蒙特號目前隸屬於太平洋艦隊旗下、負責東太平洋地區行動的第3艦隊，但多數在第7艦隊轄區、即西太平洋及印度洋部署。

基於印太地區的戰略重要性，美國海軍潛艇艦隊超過一半兵力部署該地區。