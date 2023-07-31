美陸軍部長 視察駐關島薩德系統

【本報綜合報道】美國在西太平洋戰略要地關島設有多個重要軍事設施，被視為介入兩岸及朝鮮半島衝突的主要兵力集結地。為了應對中國及北韓長程彈道導彈的威脅，島上部署薩德導彈防衞系統，美國陸軍部長沃姆思近日視察執行任務的部隊。

鷹爪特遣隊操作 應對中朝威脅 美國陸軍第38防空炮兵旅上周六在社交網發文，表示沃姆思在太平洋陸軍司令弗林的陪同下，上周三視察代號「鷹爪」的特遣隊。這支部隊配備薩德導彈防衞系統，過去10年負責執行彈道導彈防禦任務保護關島。值得留意的是，「鷹爪」特遣隊原本部署安德森空軍基地，但過去一年轉移到同樣位於島上的海軍陸戰隊布萊茲營。

薩德導彈防衞系統屬於末段高空區域防禦系統，它採用動能擊殺的攔截方式，截擊來襲並處於末段飛行階段的長程、中程、短程彈道導彈。

該防空系統主要由探測雷達、攔截導彈發射器、指揮及控制中心所組成，美國軍方近年多次在關島演練把攔截導彈發射器，與系統其他部分在不同地點部署，透過「遙距發射組件」擴大防禦範圍。