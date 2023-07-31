白宮認定華黑客入侵 惡意軟件圖干擾美軍

植入基建如計時炸彈 中方斥失實 中美軍事關係緊張，兩國在網絡領域的角力白熱化。美國傳媒上周六報道，拜登政府認為中國已經在支援美國海內外軍事基地的供電、供水、通訊系統植入惡意軟件，當爆發衝突時干擾美方軍事部署及補給行動，包括北京對台灣動用武力時。中國駐美國大使館否認從事黑客活動，要求停止對華作出失實指控。

《紐約時報》引述美國軍事、情報、國家安全官員指，拜登政府正在尋找這些由可能為解放軍服務的中國黑客，植入的惡意電腦編碼，以防在衝突時軍事基地被切斷電力、水、通訊服務。美國國會官員形容這些惡意軟件是「計時炸彈」，而且其影響可能更廣泛，原因是同一個基礎設施通常也為美國普通民眾的家居及商業服務。

關島電訊系統 微軟檢神秘編碼 美國科技企業微軟今年5月公布，在關島的電訊系統發現神秘電腦編碼，但超過12名美國官員及業界專家向《紐約時報》表示，中方的行動不只是針對電訊系統，而且在微軟發布上述消息至少前一年進行。他們指美國政府目前是尋找及消滅惡意軟件，但承認這些目標隱藏得很好，所以無法全面掌握這些編碼在全球網絡的情況。

報道指，白宮戰情室最近數個月召開連場會議討論，參與的高級官員來自白宮國家安全委員會、國防部、國土安全部及多個情報機構；拜登政府官員開始向國會議員、部分州長、公用事業公司作出匯報。不過，美國政府內部對植入惡意軟件行動的主要目標出現爭論，究竟對方是希望干擾美方軍事行動，抑或影響美國平民生活。

推斷若武統 可阻慢美部署時間 雖然中美兩國曾經多次指控對方發動網絡攻擊，但美方今次在基礎設施發現惡意軟件後，總統拜登其中一名最高級顧問直言，這引起「他們到底在準備甚麼」的疑問。由於拜登多次表明必要時出兵捍衞台灣，所以其中一個推論是若北京在武力攻台時，成功阻慢美方軍事部署數天或數周，可以令解放軍更容易奪取台灣的控制權。

另一個推論是中國希望轉移美國的注意力，美方情報機構評估後認為，中方官員可能相信在攻擊台灣或採取其他行動時，任何對美國基礎設施的干擾，可能吸引美國民眾的注意力，從而不會對海外衝突給予太多的關心。報道未有提到哪些美國軍事基地受影響，僅指中方的電腦編碼針對同時服務民間及附近軍事基地的公用事業。

美國官員拒絕說明出現惡意軟件的非機密軍事網絡，僅稱沒有在機密軍事網絡發現它們。美國只有核武設施擁有獨立的通訊系統、電力及供水管道，軍方只會在機密網絡策劃行動，並在非機密但安全的網絡處理基本通訊、人事問題、後勤及補給。美國官員表示，不知道惡意軟件啟動後如何拖慢美方的回應，中方亦可能不知道。

白宮國家安全委員會上周五晚上發表聲明回應《紐約時報》查詢，未有提到中國或美方軍事基地，但強調拜登政府正在努力不懈地捍衞美國，免受任何針對美方重要基礎設施的干擾，包括協調跨政府部門保護供水系統、管道、鐵路、航空等系統。本報綜合報道

中美兩國多次指控對方發動黑客攻擊。 美國在西太平洋地區主要軍事基地 美國政府近年重視國內供電網絡的保安措施。 美國空軍基地通訊系統被指成為中國黑客入侵目標。