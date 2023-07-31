兩岸國際

白宮認定華黑客入侵 惡意軟件圖干擾美軍

關島海軍基地是美國在西太平洋地區的重要軍事設施。 關島海軍基地是美國在西太平洋地區的重要軍事設施。
關島海軍基地是美國在西太平洋地區的重要軍事設施。
植入基建如計時炸彈 中方斥失實
中美軍事關係緊張，兩國在網絡領域的角力白熱化。美國傳媒上周六報道，拜登政府認為中國已經在支援美國海內外軍事基地的供電、供水、通訊系統植入惡意軟件，當爆發衝突時干擾美方軍事部署及補給行動，包括北京對台灣動用武力時。中國駐美國大使館否認從事黑客活動，要求停止對華作出失實指控。
《紐約時報》引述美國軍事、情報、國家安全官員指，拜登政府正在尋找這些由可能為解放軍服務的中國黑客，植入的惡意電腦編碼，以防在衝突時軍事基地被切斷電力、水、通訊服務。美國國會官員形容這些惡意軟件是「計時炸彈」，而且其影響可能更廣泛，原因是同一個基礎設施通常也為美國普通民眾的家居及商業服務。
關島電訊系統 微軟檢神秘編碼
美國科技企業微軟今年5月公布，在關島的電訊系統發現神秘電腦編碼，但超過12名美國官員及業界專家向《紐約時報》表示，中方的行動不只是針對電訊系統，而且在微軟發布上述消息至少前一年進行。他們指美國政府目前是尋找及消滅惡意軟件，但承認這些目標隱藏得很好，所以無法全面掌握這些編碼在全球網絡的情況。
報道指，白宮戰情室最近數個月召開連場會議討論，參與的高級官員來自白宮國家安全委員會、國防部、國土安全部及多個情報機構；拜登政府官員開始向國會議員、部分州長、公用事業公司作出匯報。不過，美國政府內部對植入惡意軟件行動的主要目標出現爭論，究竟對方是希望干擾美方軍事行動，抑或影響美國平民生活。
推斷若武統 可阻慢美部署時間
雖然中美兩國曾經多次指控對方發動網絡攻擊，但美方今次在基礎設施發現惡意軟件後，總統拜登其中一名最高級顧問直言，這引起「他們到底在準備甚麼」的疑問。由於拜登多次表明必要時出兵捍衞台灣，所以其中一個推論是若北京在武力攻台時，成功阻慢美方軍事部署數天或數周，可以令解放軍更容易奪取台灣的控制權。
另一個推論是中國希望轉移美國的注意力，美方情報機構評估後認為，中方官員可能相信在攻擊台灣或採取其他行動時，任何對美國基礎設施的干擾，可能吸引美國民眾的注意力，從而不會對海外衝突給予太多的關心。報道未有提到哪些美國軍事基地受影響，僅指中方的電腦編碼針對同時服務民間及附近軍事基地的公用事業。
美國官員拒絕說明出現惡意軟件的非機密軍事網絡，僅稱沒有在機密軍事網絡發現它們。美國只有核武設施擁有獨立的通訊系統、電力及供水管道，軍方只會在機密網絡策劃行動，並在非機密但安全的網絡處理基本通訊、人事問題、後勤及補給。美國官員表示，不知道惡意軟件啟動後如何拖慢美方的回應，中方亦可能不知道。
白宮國家安全委員會上周五晚上發表聲明回應《紐約時報》查詢，未有提到中國或美方軍事基地，但強調拜登政府正在努力不懈地捍衞美國，免受任何針對美方重要基礎設施的干擾，包括協調跨政府部門保護供水系統、管道、鐵路、航空等系統。本報綜合報道
中美兩國多次指控對方發動黑客攻擊。中美兩國多次指控對方發動黑客攻擊。
中美兩國多次指控對方發動黑客攻擊。
美國在西太平洋地區主要軍事基地美國在西太平洋地區主要軍事基地
美國在西太平洋地區主要軍事基地
美國政府近年重視國內供電網絡的保安措施。美國政府近年重視國內供電網絡的保安措施。
美國政府近年重視國內供電網絡的保安措施。
美國空軍基地通訊系統被指成為中國黑客入侵目標。美國空軍基地通訊系統被指成為中國黑客入侵目標。
美國空軍基地通訊系統被指成為中國黑客入侵目標。
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