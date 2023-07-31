莫高窟受侵蝕 當局指保育顯著

【本報綜合報道】內地傳媒日前警告，長時間的氣候變化會對文物造成緩慢且不可逆的破壞，包括甘肅省敦煌市莫高窟等石窟群。中國國家文物局文物古蹟司司長鄧超上周五否認莫高窟出現濕度飆升、山洪和洞窟塌方情況，對莫高窟文物的保護成效顯著，10多年來批覆實施51項本體保護、崖體加固、環境整治等文物保護項目。

在北京舉行的中國國務院新聞辦公室新聞發布會上，鄧超指敦煌莫高窟位於中國西北乾旱地區，文物材質特殊，對氣候變化十分敏感，敦煌研究院長期持續關注、監測、研究莫高窟所在區域的氣候變化。逾30年的監測數據顯示，莫高窟所在區域年均降水量約40毫米，以小雨和中雨為主，大雨和暴雨僅發生過6次。雖然該區氣候整體呈暖乾化趨勢，但數十年來未發生過洞窟坍塌。

稱累計完成86個洞窟修繕 鄧超介紹，敦煌研究院累計完成86個洞窟整體保護修繕，建成國家古代壁畫和土遺址保護工程技術研究中心等。至於應對氣候變化的措施，他指一方面通過薄頂洞窟加固、安裝窟門等保護工程，已經全面解決雨水滲入洞窟問題，減緩外界氣候變化影響；另一方面通過全方位監測，掌握洞窟內溫濕度變化，實施動態開放管理，確保洞內微環境長期處於安全閾值範圍。