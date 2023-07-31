女子告名主持性侵 確診患精神分裂

【本報綜合報道】內地一名女子近日實名舉報知名主持人塗磊性侵，並公開遭強姦和騷擾的證據。塗磊報案指控女事主造謠，聲稱不認識對方，懷疑她受人指使。警方上周六通報，安排譚女求醫後初步診斷她為幻覺妄想狀態，雙方在現實中未見過。

譚姓女事主上周三拍片舉報指19歲時被塗磊強姦，受到極大的心理創傷。塗磊翌日發文回應，駁斥事件是造謠，「我不管你出於甚麼目的，貌似有人在後面操縱你，我都會把你和你背後的人揪出來」。他同日在浙江省杭州市公安局西湖區分局翠苑派出所報警求助，報稱自己被誹謗，警方立案調查。

口供稱節目認識 未見過面 警方指，塗磊稱一名女網民在網絡惡意中傷他，警方在外省某市找到網名為「比心」的譚女，她錄口供期間思維散漫，表達前後矛盾，自述在電視上看節目認識塗磊，但生活中從未與對方見過。女事主來自重慶市，生於1998年，家屬指她曾經被醫院確診為精神分裂症，需要住院治療。相關影片已經刪除，警方暫未發現是有人指使譚女舉報。