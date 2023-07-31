就業率影響招生 高校簽山寨協議

【本報綜合報道】內地今年大專院校畢業生1,158萬人創下歷史新高，大學畢業生就業率統計依據就業協議書（三方協議）。內地傳媒上周五報道，有高校為了追求就業率，在三方協議的簽訂率造假，在就業季形成山寨三方協議的假就業鏈條。

三方協議是明確畢業生、用人單位和學校三方，在畢業生就業工作中的權利和義務的書面表現形式，能夠解決應屆畢業生戶籍、檔案、保險、公積金等一系列相關問題。按照教育部規定，就業率連續兩年低於60%的專業，將調減招生計劃直至停招，因此就業率與學科專業「是否繼續存在」有關。

網上形成假就業產業鏈 應屆畢業生「荔枝」（化名）今年3月在輔導員的全程代理下，完成從待業到就業的過程。「荔枝」表示，輔導員幫助解決協議簽訂、蓋章等問題，他根本不知「入職」公司的名稱和職位情況。輔導員亦教導學生記住公司名稱，應付學校就業處的電話回訪。

網上假就業的產業鏈應運而生，有網購平台要求支付數十元至上百元人民幣，就可以幫助畢業生實現「紙面就業」，意指文件上顯示就業，但實際毋須工作。網店可以讓畢業生任選一間公司，並協助應付電話回訪調查、考編政審等。教育部和國家統計局等部門早已發現上述問題，要求嚴查假就業或強迫簽署等情況。