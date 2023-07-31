失業率高 內地青年遷居東南亞

【本報綜合報道】國家統計局早前公布數據，內地青年失業率達20.4%，創下2018年有統計以來新高。愈來愈多內地年輕人選擇「出逃」海外，當中以前往距離較近、生活成本相對低的東南亞國家最熱門，有人失業後申請學生簽證遷居泰國。

報泰語課程申請學生簽證 美國傳媒上周五報道，34歲女子張川南（Zhang Chuannan，音譯）原本在上海市一間化妝品公司擔任會計，但在內地新冠疫情解封、重開邊境後不久便遭解僱，因疫情期間人人都要戴口罩，令化妝品生意慘淡。她花費1,400美元（約1.1萬港元）註冊泰語線上課程，拿到學生簽證，立即搬到泰北清邁。內地社交平台有關遷居泰國的討論熱烈，清邁西北大學今年初約有500名中國人參加其線上泰語課程。

愈來愈多內地年輕人遷居海外，原因未必與意識形態有關，他們可能是為了逃離內地競爭激烈的職場文化和家庭壓力。有專家指出，當年輕勞工在社會中處於向下流動階段，選擇到海外闖成為潮流，但海外生活並非完全美好，很多人會因各種原因被迫回國，向現實低頭尋找全職工作。