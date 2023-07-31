福建145萬人受災 損失33億

5000人搶險 抵禦颱風餘波衝擊 颱風杜蘇芮前天已減弱成為熱帶低氣壓，殘餘環流持續影響內地。福建省防汛辦同晚公布，杜蘇芮造成省內逾145.4萬人受災，同時帶來高達30.53億元人民幣（約33.3億港元）直接經濟損失。中央氣象台昨天繼向河北省、北京市及天津市等地發布暴雨紅色預警，警告上述地區今天或迎來250至350毫米特大暴雨。

杜蘇芮風力已進一步減弱，很難確定環流中心。中央氣象台前天預計，內地東部地區由當天至明天為止，由南向北將出現大範圍大至暴雨，其中福建、浙江省、江西省北部、安徽省南部和東北部、河南省北部及山東省西部或有大暴雨。

截至前晚9時為止，杜蘇芮已造成福建緊急避險轉移36.3萬人，緊急轉移安置15萬人。此外，全省農作物受災面積達到1.08萬公頃，其中絕收面積456.61公頃，同時造成90間房屋倒塌，346間嚴重損壞，即使一般損壞也達到4,571間。

在杜蘇芮吹襲福建期間，福建省軍區、武警部隊截至前晚7時一共出動5,206人次，282部車輛機械，140艘次船艇，3,500件（套）各類裝備器材，成功救助226名遇險人士，同時疏散6,150人。至於消防救援、森林消防隊伍亦有出動，應急部門也參與1,056宗搶通道路、清障、城鎮清淤及排澇任務。

另一颱風將登陸浙江 經歷杜蘇芮來襲後，中央氣象台昨午預測，另一颱風卡努周四下午或登陸浙江寧波市一帶地區。它目前正在菲律賓呂宋島以東海域向西北偏北方向移動，預期由今午開始轉為趨向西北方向，未來數天發展成為強颱風級至超強颱風級後登陸。

與此同時，中央氣象台警告，河北大部、北京、天津及山西省中北部等地今天或迎來大到暴雨，其中山西東北部、河北中部、北京中南部等地部分地區可能經歷大暴雨，河北中部沿山地區及北京西南部等地部分地區甚至會有特大暴雨。

受暴雨天氣影響，北京故宮博物院前天宣布，由昨天至今天臨時閉館，重開時間待雨情而定。天安門廣場亦作出同樣安排，由前天至明天均會關閉，呼籲民眾避開紅色預警時間參觀。本報綜合報道